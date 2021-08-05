05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина разрушается на глазах и может быть разделена между своими соседями, которые уже не скрывают своих аппетитов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в единую Украину, ее разрушили и делают все для того, чтобы ее разрушать дальше. По языковому признаку, по вере, по национальности, по месту рождения – с востока, запада… Плюс к этому можно добавить геополитические притязания Польши – она, не стесняясь, ее политики, не стесняясь называют Львов польским городом. У венгров свои мысли, у румын свои мысли», – сказал эксперт.

«Украина сама все сделала для того, чтобы быть крайне слабой и превратиться в предмет торга, размена, раздела. Поэтому раздел, думаю, реален. Хорошо это или плохо для людей? Я думаю, что условный Запад Украины с условным Востоком Украины может объединить сегодня только одно – экономические отношения. И не надо выдумывать брехню всякую. Последние годы показывают, что того, что разделяет, намного больше, чем того, что объединяет», – заявил Гольдарб.