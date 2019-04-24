Украина доигралась: Путин подписал указ по Донбассу

24.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вслед за анонсированными ограничениями на поставку нефти и газа на Украину, Россия приняла решение о начале выдачи гражданства для жителей ЛДНР по упрощенной процедуре.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» постановляю:

1.Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

2.Лица, названные в пункте 1 настоящего Указа:

а) подают заявления о приеме в гражданство Российской Федерации по форме согласно приложению в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, перечень которых определяется этим Министерством;

б) представляют вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации следующие документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии:

документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины;

документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

документ о наличии гражданства иностранного государства;

документ о заключении (расторжении) брака;

свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

3.Установить, что:

а) рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, перечисленных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа;

б) лица, подавшие заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Указом, приобретают гражданство Российской Федерации со дня принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

4.Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, применяется к правоотношениям, возникающим в связи с рассмотрением поданных в соответствии с настоящим Указом заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и принятием по ним решений, в части, не урегулированной настоящим Указом.

5.Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации:

а) принять меры, направленные на реализацию настоящего Указа;

б) обеспечить условия для принесения лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации, Присяги гражданина Российской Федерации.

6.Министерству внутренних дел Российской Федерации определить:

а) порядок принятия решений по заявлениям о приеме в гражданство Российской Федерации, поданным в соответствии с настоящим Указом;

б) порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации.

7.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», – говорится в тексте президентского указа.

«Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду, не допуская их на выборы, применяя против них военную силу. В этих условиях решение Президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», – пояснил помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Всего-то пять лет хождений множества разных людей по кабинетам, разъяснений, возмущений, яростных текстов и снова бития головой о дубовые двери – и вот, разум, долг, честь и милосердие победили. Низкий поклон всем, кто бился в эти двери, писал эти тексты и публично разделял справедливое негодование. Вода камень точит. Бессердечие всегда проигрывает на длинной дистанции. Поздравляю жителей ДНР и ЛНР! Выдыхайте. А всем, кто бился и бьется над этой темой, желаю сил и терпения. Нам нельзя останавливаться, пока паспорта не дадут вообще всем русским, а не только Донбассу», – комментирует решение Путина руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян.