Украина доказала, что не является правовым государством

27.03.2019, Киев, Игорь Петров

Новые украинские законы, принятые в ходе реформирования энергетики и коммунального хозяйства, противоречат правам рядовых потребителей и проводятся в пользу поставляющих услуги и энергоносители компаний.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт ОО «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не является правовым государством и никогда не являлась. Правовое государство – это государство, в котором право стоит выше закона. Если закон нарушает ваши права, то Конституционный суд должен признать закон антиконституционным. Все эти законы – и «О рынке газа» и «О ЖКХ» нарушают наши с вами конституционные права. Одна незадача – поскольку Украина не является правовым государством, вы эти права защитить не можете в принципе”, – сказал эксперт.

По его словам, рыночных условий в сфере ЖКХ не существует ни в одной стране мира – везде эта сфера регулируется государством.

“В абсолютном большинстве стран мира нормой прибыли, установленной государством, является ноль. Нулевая прибыль. Соответственно, никаких тарифов, устанавливаемых в пользу поставщиков, не существует. Хочешь получать прибыль – увеличивай энергоэффективность, снижай потери в сетях и таким образом получай деньги. Это единственный способ для большинства компаний в мире заработать. И если в такой системе сюда придут западные компании, то местные просто исчезнут», – отметил Гаврилечко.