Украина должна атаковать Приднестровье, пока в Молдове не победили пророссийские силы – прозападный пропагандист

Алексей Логофет.  
10.09.2024 18:20
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Киев может вторгнуться на территорию Приднестровья из опасения, что дружественные России силы, которые установят контроль над парламентом и правительством Молдовы, откроют прямое воздушное сообщение с Москвой и перекроют украинский транзит через молдавскую территорию.

Об этом в своей программе “Nota bene” заявил молдавский прозападный пропагандист Виталий Андриевский, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев может вторгнуться на территорию Приднестровья из опасения, что дружественные России силы, которые установят...

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«Нахождение военных России – а это не только ограниченная группа войск, но это и армия Приднестровья, которой, по сути, командуют российские офицеры, – это очень серьёзная проблема для Украины. Это потенциальный нож в спину, который может ударить в случае военного обострения на юге Украины, особенно в Одесской области. Сейчас вроде бы опасности нет. Но всё же, Украина вынуждена держать на границе с Молдовой со стороны Приднестровья, несколько бригад, которые очень ей нужны на восточном направлении.

Сегодня нет обострения, но никто не даёт гарантии, что завтра-послезавтра не появится. Война продолжается, и безусловно, Украину тревожит то, что у неё за спиной», – отмечает пропагандист.

По его словам, в Киеве не могут не заметить активизации Кремля в Молдове. Андриевский полагает, что основное внимание Кремль уделяет выборам в парламент: через парламент России якобы удалось взять под контроль политические процессы в Грузии, и они не теряют надежду повторить это в Молдове.

«Чем это может грозить Украине? Самая главная опасность – это возможность Кремля усилить свою военную группировку в Приднестровье. Пророссийская власть в Молдове в случае победы на парламентских выборах сразу же разрешит прямые авиарейсы между Кишинёвом и городами России. И через пару месяцев армия России в Приднестровском регионе вырастет в несколько раз. Россия воспользуется воздушным транспортом для перевозки «туристов» мужского пола в возрасте 25-40 лет. И Кишинев будет пропускать таких «туристов». Пароль будет такой: «Какая цель поездки? – Хотим посмотреть памятник Ленину и Суворову в Тирасполе».

Вспомните, когда в некоем английском городе некоторые хотели шпиль посмотреть. И ещё. Прокремлёвская власть позволит перекрыть логистику экспорта и импорта Украины через Молдову. Всё это может подтолкнуть Киев к демилитаризации Приднестровья сейчас, пока ситуация не ухудшилась», – нагнетает и предвкушает Андриевский.

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