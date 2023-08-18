Украина должна была истечь кровью – Царев

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 15:44
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Отношение Украины к конфликту должно поменяться к осени этого или зиме следующего года.

Об этом в эфире интернет-канала «Мрия» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношение Украины к конфликту должно поменяться к осени этого или зиме следующего года. Об...

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По мнению Царева, завершения конфликта хотят США, но Украина и Великобритания, которые все время занимаются провокациями, против этого.

«Украина должна была истечь кровью и к осени – весне, крайний срок, должна поменяться точка зрения на Украине. Украина должна психологически быть готова к тому, чтобы замораживать этот конфликт. Зеленский против этого сценария, ему категорически этот сценарий не на руку. Потому что как только конфликт будет заморожен, с него будут спрашивать, зачем он устроил эту войну», – считает политик.

«Запад хочет, чтобы были подписаны соглашения. Соединенные Штаты хотят, а если точнее, команда Байдена хочет, чтобы были подписаны мирные соглашения. Почему? Потому что это дает гарантии, потому что Украина вместе с Великобританией все время готовят какие-то провокации, и лучше, чтобы конфликт был официально погашен.

Зеленский постарается этого не делать, будет стараться выводить на южнокорейский вариант. Там конфликт был заморожен, Северная Корея подписала соглашение, подписали американцы, китайцы, а Южная Корея не подписала. Так и до сих пор в этом состоянии находятся границы. Конфликт никогда не кончится. Когда разделают страну, он не может кончиться заморозкой. Конфликт всегда кончается, если одна сторона выигрывает», – заявил Царев.

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