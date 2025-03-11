«Украина должна держаться, пока мы не развалим Россию изнутри» – неприкаянный трампист
Украине нужно продолжать вкладываться в армию, и продолжать воевать, пока хитрый Коллективный Запад не развалит Россию изнутри.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил советский эмигрант, фанат Трампа, но при этом всё равно отъявленный русофоб, капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо, чтобы государство и иностранные инвесторы их [украинских производителей оружия] поддержали. Нам надо это развивать, как израильтяне это сделали. У Украины есть очень большой плюс – цивилизованный западный мир на стороне Украины.
Не надо с ними ссориться, надо наоборот, чтобы привлекали, выстраивать индустрию военную, и создавать армию. Создавать армию, которая сможет всем этим пользоваться. Создавать армию, которая будет высокомотивированная.
Если все это сработает как нужно, и если не сорвут, а сорвут, я думаю, скорее изнутри, чем снаружи кто-то, то у нас есть шанс сохранить украинскую нацию, сохранить украинский народ, сохранить Украину как государство», – трепался Табах.
«Мы видим, это было в Финляндии, мы видим, это было в Израиле, мы видим, это было в Косово. Во многих местах такое происходило. Главное – не падать духом, не паниковать и, как я говорю, держать строй. Да, страшно, да, опасно, но у нас нет другого выхода.
Даже если сейчас заплодят всю Украину оружием, русские так фортифицировались за это время, так закопались, так заминировались, что просто так их не пробьёшь. Надо расшатывать Россию изнутри. Это тоже надо экономически, дипломатически, не только военным способом.
А для этого нам нужно время, нам надо тянуть время. Я думаю, что это то, что пытается сделать президент Трамп», – рассуждал он.
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