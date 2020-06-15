15.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина должна драть с Запада деньги за удовольствие гадить России – политолог


Украина так и не смогла извлечь реальной выгоды из своей роли в политическом противостоянии с Россией, хотя многим странам это удалось в похожих ситуациях.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил доктор политических наук Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание на наш интерес: поляки в этом плане для нас должны быть примером, как они действуют, чтобы им скостили сто миллиардов, чтобы им дали возможность получить бешеные инвестиции в инфраструктуру. А здесь – нет.

Ни из одного геополитческого противостояния Украина не получила для себя выгоду. Многие страны на этом поднимались. Посмотрите, как развивалась Япония, Тайвань: «вот, опасность СССР или Китая для запада, ну, давайте мы вам будем». А эти – «ля-ля». Только себе в карман, распилить, разбазарить, ответственности нет.

Лучше бы мы могли держать баланс, не просто слушать «а ну ка, сделай неприятности соседу, а тогда тебе дадим», а потом даже этого нет, ничего не можешь получить», – гневается Якушик.

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