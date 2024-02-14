Украина должна эвакуировать Харьков – Мосийчук

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Харьков, который сегодня превратился фактически во фронтовой город, должен быть эвакуирован.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, так же стоит поступить со всеми приближенными к линии боевых действий городами.

«Давайте быть реалистами – из Харькова надо было эвакуировать две недели назад. Днепр недалеко, но если сравнивать с Харьковом, по Харькову бьют обычными РСЗО, баллистикой с территории Российской Федерации, до Днепра такие вещи не долетают. Недалеко, да, запускают, да, атаки, да, не везде работает ПВО, но это не Харьков», – сказал экс-депутат.

«Харьков находится в очень тяжелой ситуации. Мое личное мнение – власть должна была бы сейчас позвать местную власть из этих городов, которые если не на линии, то миллионники, которые соприкасаются, страдают серьезно, и принять какие-то определенные решения. А в ответ на это мы видим другое, мы видим саботаж», – заявил Мосийчук.