Украина должна ликвидировать все названия, доставшиеся от Российской империи – Брехуненко

Все географические названия, которые получила Украина во времена подчинения Москве, должны быть заменены.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский историк-националист Виктор Брехуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брехуненко посчитал, что таким образом Украина сбросит с себя «колониальные кандалы» и выйдет из-под «чужого сапога».

«Россия действовала так, как и все остальные империи. Соответственно, и мы должны действовать так, как надлежит тем обществам, которые сбросили с себя колониальные кандалы и хотят быть самодостаточным государством, самодостаточным обществом, и никогда больше не попадать под чужой сапог.

Соответственно, главный подход, который исповедует комиссия при определении географических объектов, которые попадают под действие закона, состоит в том, что все российские переименования, которые были сделаны на протяжении всех столетий нахождения Украины в российском силовом поле и российском государственном организме, они нуждаются в переименовании. Или возвращении предыдущих названий, или предоставления новых названий», – вещал Брехуненко.