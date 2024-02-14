Украина должна написать для Запада кино по сценарию войны – Карасев

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Для того, чтобы Украине дали деньги и оружие, она должна представить Западу «кино», написанное по сценарию войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт поспорил с полковником СБУ в отставке Олегом Стариковым о том, что важнее законы или сценарий войны.

– Дело в том, что те, кто принимают политические решения, считают, что законы войны не действуют. Нет понятия военное дело, военная наука и искусство. Об этом уже давно было написано, – заявил Стариков.

– Ну они действуют больше на общественное мнение Запада, скажем так, – попытался объяснить Карасев.

– Они пишут сценарии войны, а Кремль, Герасимов, воюют по законам войны. Если мы не перейдем со сценариев на законы войны, мы можем попадать в такую штуку, – продолжил Стариков.

– Но дело в том, что мы вынуждены переходить на сценарии, потому что мы же воюем оружием и деньгами Запада. У Герасимова и Путина нет такой проблемы, – подчеркнул Карасев.

Стариков же парировал, что это несет угрозы для Украины:

«Если мы будем не соблюдать законы войны, у нас будут катастрофы».

В итоге Карасев пришел к выводу о том, как Украине обмануть Запад…

«Для того, чтобы соблюдать законы войны, нужно оружие и деньги, а их нет. А для того, чтобы получить это оружие и деньги, и воевать по законам войны, надо нам написать сценарий войны. Для того, чтобы зритель на Западе, в Конгрессе США, на Мюнхенской конференции по безопасности и так далее, увидели это кино и согласились дать оружие и деньги для того, чтобы Украина воевала по законам войны».