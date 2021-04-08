Украина должна ответить на международном уровне за непризнание документов РФ, выданных в ЛДНР

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украина фактически переходит к политике откровенного террора в отношении граждан ЛДНР, получивших российские документы на территории республик Донбасса.

Об этом в ходе проходящего в Донецке форума «Защита русских: защита прав и свобод» заявила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня уже официально получили информацию, что в ЛДНР 500 тысяч граждан РФ получили паспорта, глава государства погасил марку в связи с этим. Это большое и значимое событие для всех нас. Однако я хочу обратить внимание на аспект, который не был озвучен в рамках обсуждений.

Помимо законопроекта об интернировании, который находится на рассмотрении на Украине, они приняли распоряжение Кабмина «362 р» о непризнании наших документов российских на своей территории. В это распоряжение внесены подразделения органов, которые выдают паспорта нашим гражданам», – сообщила Селиванова.

«Это серьёзная проблема в связи с тем, что наши граждане, пересекая границу, чтобы поехать к своим родным, получив даже здесь паспорта, сталкиваются с определенным прессингом со стороны спецслужб и попыткой вербовки их на почве того, что они стали гражданами и у них есть документы, которые не признаются Украиной как действующие. Им угрожает как уголовная, так и административная ответственность, если это будет доказано», – пояснила депутат.

«Я считаю, на это стоит обратить внимание и подумать над защитой наших граждан – возможно, обсуждением этого вопроса на более высоком международном уровне как нарушение прав граждан на свободу передвижения», – предложила Селиванова.