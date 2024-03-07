Украина должна получить сотни самолётов и тысячи ракет для ударов в самую глубь России – экс-командующий НАТО в Европе

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Украине не поможет штучное количество американских истребителей F-16, ей нужны современные самолеты, исчисляемые сотнями единиц.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-командующий НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не поможет штучное количество американских истребителей F-16, ей нужны современные самолеты, исчисляемые сотнями...

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Генерал также подчеркнул, что сегодня украинская армия нуждается в кратном увеличении всего, что ей было передано Западом, а также дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.

«Украинцам нужно дальнобойное оружие, украинцам нужно преимущество в воздухе. Это не десяток F-16, им нужны несколько сотен современных самолетов. Им нужны не только ракеты Taurus, но и другие баллистические ракеты, им нужна возможность наносить удары вглубь России…

Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS с управляемыми боеголовками.

Ей нужны несколько эскадрилий F-16, намного больше основных танков и боевых бронированных машин «Bredley», больше артиллерии, больше пусковых установок Himars, Украина нуждается в дополнительном материально-техническом пополнении.

Короче говоря, Украине нужно почти все, что уже есть, но уже в большем количестве, а также увеличение личного состава», – разошёлся Кларк.

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