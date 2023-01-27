Украина должна получить все оружие, чтобы выйти к Крыму – Борис Джонсон

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Запад должен дать Украине все оружие, которое она просит, включая дальнобойное. Это нужно для того, чтобы взять под контроль ВСУ сухопутный коридор из Крыма и лишь после этого можно будет начинать переговоры с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший недавно Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны дать им больше. Мы начали с гранатометов NLAW и «Джавелинов». Это было прекрасно. Потом Himars, артиллерия. Но нужно дать еще больше, более дальнобойную артиллерию, которая может попадать в цели на большем расстоянии. Британия, как вы знаете, передает тяжелые танки, «Челленджеры». Настало время другим странам сделать то же самое. Нужно, чтобы американцы дали танки «Абрамс», а немцы – танки «Леопард», – сказал экс-премьер.

По его словам, «Украине нужно освобождать значительные территории».

«Для этого вам нужна артиллерия, боеприпасы и танки… Нам нужно двигаться далее. Это как бассейн, нужно, чтобы все подошли к бортику. Все боятся эскалации, но это ерунда… Эта война закончится тогда, когда Путин потерпит поражение. Единственный способ достичь этого – это вооружить украинцев тем, что им нужно, чтобы они могли деоккупировать этот наземный мост, показать, что путинская агрессия не окупится для них. Только после этого можно начинать переговоры», – заявил Джонсон.