Украина должна понять: НАТО может не выжить – беглый глава МИД РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совершенно непонятно, почему украинская дипломатия столько внимания заостряет на членстве в НАТО.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бежавший в США либерал и иноагент Андрей Козырев, возглавлявший во времена президентства Бориса Ельцина МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама