Украина должна скорее отдать часть суверенитета Польше – Гавриш

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Украина должна уступить Польше и выполнить все ее требования, как когда-то Великобритания отдала часть суверенитета Соединенным Штатам.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший первый заместитель главы СНБО Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гавриша, Украине не выстоять, если Польша закроет свои границы для транзита западного оружия и техники.

«В этом плане нам нужно отступить, нам нужно отступить – вспомните Черчилля, он отдал Британскую империю Америке в обмен на победу в войне. Именно поэтому американцы стали союзниками и вступили в эту войну. Нам нужно тоже это сделать – и понимать, что есть цена каждого шага, мы не можем на каждом шагу одерживать победу, понимая, что воюем с ядерной державой без опоры на длительную поддержку наших союзников, особенно Польши, которая является определяющим субъектом для не просто поддержки, хабом передачи оружия, которое нам поставляют союзники, а она – ключевой союзник в геополитическом измерении», – призывал Гавриш.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в своем блоге отмечает, что конфликт между президентами Польши и Украины является продуманной заранее стратегией по аннексии пяти областей, которые Польша считает своими:

«Заключается эта стратегия в том, чтобы на первом этапе продемонстрировать свою полную лояльность Украине, выработать на международной арене имидж её союзника и верного друга. А далее, в рамках глубинной стратегии возвращения себе восточных земель, Польше необходим ситуационный конфликт с Киевом, который, фактически, развязывает Польше руки, обнуляет все ее обязательства перед Украиной, и, в случае любого ухудшения ситуации на фронте, Польша имеет полную свободу уже, никак не считаясь с Украиной, действовать так, как посчитает нужным. Итогом этого станет операция по аннексии своих, как они считают, восточных земель – пяти областей Украины. И по этой логике нынешний конфликт Зеленского и Дуды является частью продуманной польской стратегии».