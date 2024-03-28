Украина должна требовать общей ПВО на польско-украинской границе – дипломат

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 223
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина и Польша должны создать общую систему противовоздушной обороны на совместной границе, чтобы сбивать российские ракеты, летящие по объектам ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Польша должны создать общую систему противовоздушной обороны на совместной границе, чтобы сбивать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Чалого, для обеспечения работы этой системы украинские солдаты должны быть командированы на территорию Польши, а польские – на Украину.

«У нас есть оборонное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позднее было принято. И там у нас есть механизмы, как не допустить таких ситуаций… Украина должна обратиться к Польше официально – с тем, чтобы предложить в рамках нашего оборонного сотрудничества создать совместную систему противовоздушной, противоракетной обороны на границе. Второе – обменяться военными специалистами. Это позволяет двусторонний договор, это не пресловутые НАТОвцы, которые будут в Украине, ничего подобного.

Это будут поляки, в данном случае, двустороннее сотрудничество, и они будут сопровождать как раз эту работу по обеспечению необходимых средств контроля. Я не буду вдаваться в подробности, но всем понятно – для того, чтобы управлять совместным контролем над воздушным пространством, нужно обмениваться – украинцы должны быть на территории Польши, а поляки – на территории Украины. Вся законодательная база для этого есть», – требовал Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть