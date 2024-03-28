Украина должна требовать общей ПВО на польско-украинской границе – дипломат

Украина и Польша должны создать общую систему противовоздушной обороны на совместной границе, чтобы сбивать российские ракеты, летящие по объектам ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, для обеспечения работы этой системы украинские солдаты должны быть командированы на территорию Польши, а польские – на Украину.

«У нас есть оборонное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое позднее было принято. И там у нас есть механизмы, как не допустить таких ситуаций… Украина должна обратиться к Польше официально – с тем, чтобы предложить в рамках нашего оборонного сотрудничества создать совместную систему противовоздушной, противоракетной обороны на границе. Второе – обменяться военными специалистами. Это позволяет двусторонний договор, это не пресловутые НАТОвцы, которые будут в Украине, ничего подобного.

Это будут поляки, в данном случае, двустороннее сотрудничество, и они будут сопровождать как раз эту работу по обеспечению необходимых средств контроля. Я не буду вдаваться в подробности, но всем понятно – для того, чтобы управлять совместным контролем над воздушным пространством, нужно обмениваться – украинцы должны быть на территории Польши, а поляки – на территории Украины. Вся законодательная база для этого есть», – требовал Чалый.