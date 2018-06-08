08.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украина должна услышать слова Путина

Донбасс надеется, что украинская сторона услышала слова президента России Владимира Путина и не станет устраивать провокации в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

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«На вопрос, который больше всего интересует народ Донбасса, мы получили четкий и ясный ответ. Надеемся, что наши украинские соседи его также расслышали и осознали. Благодарим Владимира Владимировича Путина за постоянную помощь и поддержку республик», – заявил он.

Также Бердичевский в целом прокомментировал прошедшую «Прямую линию с Владимиром Путиным».

«На прямой линии Владимир Путин подал сигнал высшему руководству в регионах и министрам к самостоятельному принятию решений и работе непосредственно с конкретными проблемами. Формат с привлечением губернаторов и ключевых министров, а также мессиджи людям, звонящим на прямую линию о том, что в России существует гражданское общество и есть методы прямой демократии и прямого обращения к непосредственным ответчикам, говорят о том, что Путин стремиться уйти от русского обычая жалоб на плохих бояр. Также это сочетается с последними громкими перестановками и отставками на местах с привлечением ответственных за конкретные провалы и правонарушения. Система власти должна быть переформатирована для четкой и оперативной работы, время работает сейчас против России. Давление извне, санкции, регулярные провокации – все это должно сплотить Россию. Не будет реформ в политической вертикали с развитием самоуправления, Россию просто сомнут. Без взятия на себя ответственности на местах, пока у народа будет надежда только на то, что исключительно президент может решить вопросы с жильем, здравоохранением или социальными вопросами – грош цена таким губернаторам и местным органам власти», – отметил депутат Народного совета ДНР.