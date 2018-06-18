18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина должна вернуть территорию, но не население Донбасса – Ганапольский

Одиозный украинский пропагандист Матвей Ганапольский отказался вступаться за граждан Украины в ЛНР и ДНР, потому что те не устраивают бунты против власти республик и не высказываются в поддержку «незалежной».

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ганапольского, Украина должна вернуть себе лишь территорию ДНР и ЛНР, но не население этих республик.

«Представьте себе Донбасс, представьте себе, чтоб там люди бастовали, ну такая, хотя бы, история, как с крымскими татарами. Но на Донбассе все спокойно – людишки устроились, получают себе, работают под оккупационной властью, получают пенсии почти все получили или, наверное, все уже, скажем реально, получили российские паспорта, связывают свою жизнь с Россией. Им эта Украина до одного места.

Вот я задаю вопрос – на народном уровне, если эти люди ведут себя так, если мы с вами за четыре года не услышали ни одного слова протеста граждан Донбасса против оккупационной власти, почему я не должен поехать на чемпионат мира по футболу в знак протеста. Что я защищаю? И логика простая – территорию должны отдать, да, это правда. Но этим занимаются политики. «Минские соглашения» и так далее. А люди – какие люди, ради кого я должен вступиться?», – заявил Ганапольский.