Украина должна жёстко приравнять советскую оккупацию к гитлеровской – экс-соратник Януковича

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Страны Балтии быстро освободились от российского влияния, поскольку ещё до распада СССР самым жёстким образом приняли для себя т.н. исторический нарратив «двух оккупаций» – гитлеровской Германии и Советской России.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-депутат Верховной рады и бывший соратник Виктора Януковича Тарас Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В странах, соседних России, или в странах, в которых Россия хочет иметь какое-то определённое влияние, это создание параллельной реальности, это создание российских нарративов, по которым должны жить эти страны.

Мы это очень хорошо видим на примере противопоставления, скажем, трёх бывших советских республик, сегодня независимых стран Балтии, которые первыми, ещё до распада Советского Союза для себя жестко приняли исторический нарратив двух оккупаций: оккупация нацисткой Германией и оккупация Советской Россией, между ними поставлен знак равенства. Эти три страны вырвались из ментального поля России, хотя агрессия, в том числе, информационная агрессия против этих стран продолжается.

Что касается Украины или Беларуси, да, скажем, все другие бывшие республики СССР, во всех них не рискнули так жестко или физически просто – не смогли переступить эту грань и прямолинейно объявить о концепции двух оккупаций. Присоединились к российскому единственному историко-географическому положению о том, что это была освободительная война», – рассуждает Черновол.

«До сих пор в Украине очень трудно перейти из терминологической формы Великая Отечественная война на восприятие Вторая Мировая война, на это работает вся российская пропаганда, на это работает очень активно вся пятая колонна, и очень много таких откровенно пророссийских СМИ в Украине, и огромное число идеологических групп и партий. Потому это – направление, которое должно сохранить контроль, сохранить привязанность этих стран, которые могут оторваться из-под российского контроля под этим контролем», – заявил бывший регионал.