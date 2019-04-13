Украина доползла до Европы. Нравится?

13.04.2019, Киев, Игорь Петров

Правящий режим в условиях выборов сдерживает рост цен на продукты питания, однако расценки на Украине уже и так сопоставимы с показателями богатых западных стран (в отличие от доходов украинских граждан).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, по сравнению с предыдущими годами рост цен на продукты питания ниже. Ниже он в основном потому, что мы уже сейчас доползли до цен на продукты питания, сравнимых со среднеевропейскими. Практически по всем позициям.

Поэтому в дельнейшем какой-либо существенный рост или колебание цен возможны либо на супермонополизированных рынках, допустим, рынке яиц», – сказал экономист.