Выборы
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13.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Украина доползла до Европы. Нравится?

Правящий режим в условиях выборов сдерживает рост цен на продукты питания, однако расценки на Украине  уже и так сопоставимы с показателями богатых западных стран (в отличие от доходов украинских граждан).

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, по сравнению с предыдущими годами рост цен на продукты питания ниже.  Ниже он в основном потому, что мы уже сейчас доползли до цен на продукты питания, сравнимых со среднеевропейскими. Практически по всем позициям.

Поэтому в дельнейшем какой-либо существенный рост или колебание цен возможны либо на супермонополизированных рынках, допустим, рынке яиц», – сказал экономист.

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