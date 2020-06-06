Украина достала Европу, как настырный вонючий родственник – волонтёр

06.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Последние годы Украина всё больше и больше начинает откровенно тяготить Европу и Америку.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил российский волонтер, помогавший ополчению Донбасса, Александр Жучковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Меркель отказала украинской делегации в помощи оружием, деньгами, политической поддержкой? Просто у нас на Украине называют это провалом, уже много вышло на эту тему статей, и в принципе даже те, кто ездил, говорят, это какой-то ужас, Меркель нас предала. Почему так происходит?» – спросил модератор канала, экс-участник «АТО» Александр Мединский, служивший в составе ССО ВСУ.

«Видно было, что последние года три Украина всё больше и больше начинает откровенно тяготить Европу и Америку. Как настырный родственник – лезет куда-то, ему не рады, но вроде не откажешь, но вроде как бы свой. Но он настырный, он неряшлив, от него несёт, и где-то дадут копеечку, мол, иди, а он всё лезет и лезет.

Конечно, если сейчас какие-то проблемы из-за вируса, политических проблем, вирус же повлёк за собой экономический кризис. Конечно, использовали, сказали: денег нет или переехали. Поэтому просто хороший повод не дать денег и сказать, что, ребята, закругляйтесь, постарайтесь там, сами крутитесь», – заявил волонтёр.

«А наступит момент, когда весь Евросоюз будет в кризисе, тогда вообще Украина будет один на один с Россией. И тут как раз, может быть, и ждёт этого российская политическая власть, чтобы разбираться с Украиной уже не путём военных действий, а уже когда мир перестанет обращать на неё внимание. С другой стороны, если весь мир погрузится в кризис, то и Россия будет в кризисе, и неизвестно, будут ли силы у России на то, чтобы забрать Украину», – добавил Жучковский.