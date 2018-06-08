08.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 943 просмотров

Украина досталась откровенным дуракам

На Украине до власти дорвались «бомжи из подворотни», а не элита, которая должна была бы формировать нацию.

Об этом в эфире телеканаа 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный киевский телеведущий Дмитрий Гордон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, Украина досталась «откровенным дуракам».

«Такая территория, Украина, и досталась таким ворюгам, таким дуракам откровенным. Формирует нацию правящий класс, элита. А у нас это не элита, это подворотня. Это люди, которые появились там по совершенно другим правилам. То есть, без правил вообще. Набрали бомжей, каких-то уродов моральных, набрали отбросы, отстой. Вместо того, чтобы там, наверху были люди, которые понимают, за что они голосуют, какие стране нужны законы», – заявил Гордон.