Украина достигла худших показателей рождаемости за всю историю независимости

08.09.2021 14:25 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На 30-летие независимости Украины демографические показатели страны установили печальный антирекорд.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил экс-министр по делам семьи, молодёжи и спорта, депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Государственный комитет статистики огласил одну чрезвычайно опасную цифру – за первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей. При сохранении динамики, а она будет только ухудшаться, на протяжении года родится не более 260 тысяч. Это худший за 30 лет независимости показатель рождаемости. Это антирекорд, которым общество ответило на громкие празднования тридцатой годовщины независимости Украины», – сказал политик.

Он подчеркнул, что семь лет назад, до госпереворота 2014 года и последовавших за ним реформ, рождаемость на Украине была вдвое выше.

«Именно рождаемость и готовность родить ребёнка является для Украины наиболее интегрированным и честным показателем социального ощущения населения. Напомню нашим коллегам, что в сравнении с 2013 годом цифра 260 тысяч вдвое меньше. Потому что с 2009 по 2013 годы на Украине рождалось более пятисот тысяч детей в год», – добавил депутат.

По его мнению, украинское руководство создало все условия для того, чтобы ухудшить демографическую ситуацию в стране.

«Идут разные комментарии и аргументы, почему это происходит. Но дело в том, что решение о рождении ребёнка граждане принимают не в результате фейковых отчётов об успехах социально-экономической политики, а на основании того, что происходит вокруг них. Реформы, псевдореформы последних семи лет. Или расстояние от села до ближайшего роддома, в результате этих реформ, составляет до ста километров. Отсутствие социальных услуг, подмена социальной политики социальным инспектированием, отсутствие возможности трудоустройства. Вот реакция общества на все псевдореформы последних семи лет», – резюмировал Павленко.