Украина достигла предела и движется к смерти

Анатолий Лапин.  
11.03.2024 15:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1074
 
Война, Дзен, Общество, Украина


Украина находится на пределе своих ресурсов и возможностей. Еще немного и народ потеряет способность самовоспроизводить себя.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил его коллега Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится на пределе своих ресурсов и возможностей. Еще немного и народ потеряет способность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если идет война, противник силен, у него есть какие-то свои достижения и успехи, воевать до предела, когда еще есть силы и способность народа сохранять себя, воспроизводить себя, а не допускать необратимых кризисов, разбеганий, паники и в итоге, не дай бог, пути к смерти. Это – то, чем должен владеть, это искусство правителя», – сказал эксперт.

«Что мы начинаем наблюдать внутри и что не могут не видеть наши партнеры? Что мы сами у пределов. У нас практически нет собственных ресурсов, нет возможности финансировать армию и увеличивать ее качественно», – заявил Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть