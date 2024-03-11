Украина достигла предела и движется к смерти

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Украина находится на пределе своих ресурсов и возможностей. Еще немного и народ потеряет способность самовоспроизводить себя.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил его коллега Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если идет война, противник силен, у него есть какие-то свои достижения и успехи, воевать до предела, когда еще есть силы и способность народа сохранять себя, воспроизводить себя, а не допускать необратимых кризисов, разбеганий, паники и в итоге, не дай бог, пути к смерти. Это – то, чем должен владеть, это искусство правителя», – сказал эксперт.

«Что мы начинаем наблюдать внутри и что не могут не видеть наши партнеры? Что мы сами у пределов. У нас практически нет собственных ресурсов, нет возможности финансировать армию и увеличивать ее качественно», – заявил Ермолаев.