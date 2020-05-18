Украина доводит до абсурда переговорный процесс в Минске

18.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Глава офиса украиснкого президента Андрей Ермак получил сигнал, что Германия и Франция не будут терпеть и покрывать Киев в ходе минского переговорного процесса.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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По его словам, замена состава участников переговоров в Минске привела не к интенсификации процесса, а к его замедлению, поскольку приехали люди, оказавшиеся неподготовленными по целому ряду вопросов.

«Значительная часть вопросов осталась за бортом. По просьбе Украины мы их просто не рассматривали», – сказал Мирошник.

«Второй момент. Руководитель администрации Зеленского, Андрей Ермак на фоне откровенного провала нормандского формата на уровне министров 30 апреля, явно получил сигнал, что Германия и Франция не будут терпеть и покрывать Киев. И начал процесс имитации», – добавил представитель ЛНР.

Он уточнил, что замена представителей контактной группы — это часть процесса имитации. Также было отмечено, что идея про перемещенных лиц, которые могли бы выступать от лица Донбасса, представляет собой «имитацию третьего уровня».

«Потому что доводит переговоры до абсурда, – пояснил дипломат. – Ведь конкретные переговоры всегда ведутся между точками силы. Между структурами, которые контролируют одну часть и другую часть. А если брать не имеющих ни власти, ни влияния персонажей — ну так страна может имитировать что угодно и с кем угодно. И вот эту виртуализацию переговоров они потом возможно попытаются предъявить в нормандском формате Берлину или Парижу. Потому что в России точно не поведутся на эту глупость».

«Происходит имитация «переговорного процесса» со стратегией доведения до абсурда», – резюмировал Мирошник.