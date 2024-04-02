Украина дождётся F-16 и начнёт успешное наступление на юге – ельцинский силовик

Максим Столяров.  
02.04.2024 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 667
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия готовит наступательную операцию на Харьковском направлении, чтобы «разгрузить неизбежное наступление украинцев на южном фланге».

Об этом в интервью бежавшему в США российскому либералу-иноагенту Константину Боровому заявил замглавы администрации Ельцина в 1996–1998 годах, начальник управления КГБ по Москве и Московской области после путча ГКЧП в 1991 году Евгений Савостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит наступательную операцию на Харьковском направлении, чтобы «разгрузить неизбежное наступление украинцев на южном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На подходе F-16, на подходе ракеты большой дальности. Это всё ждёт того момента, когда подсохнет земля на Юге Украины. Раньше завозить не имеет ни малейшего смысла. И посмотрим, как будет ситуация в конце апреля – начале мая. У меня нет сомнения, что при поступлении в достаточном количестве вооружений Украине, она очень быстро решит проблему южного фронта, там нет больших сложностей, даже наступления не надо проводить, как с Херсоном. Херсон же забрали без наступления, отсекли линии снабжения, и пришлось отходить самим. Причерноморская зона – это такой же узкий плацдарм, легко пробиваемый различными видами артиллерии, авиацией, который легко отсечь при наличии достаточного количества вооружения, а дальше сами уйдут», – рассуждал ельцинский выкормыш.

Константин Боровой отметил, что «с таким милым необоснованным оптимизмом надо почаще на Украине выступать».

«Я не говорю, что это сто процентов вероятно. А может быть так, что Украина уйдёт в полную изоляцию, потеряет вообще поставки всего и понесёт тяжелейшее поражение, и потеряет суверенитет полностью», – спохватился Савостьянов.

«Что сегодня и происходит», – отметил Боровой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть