Украина дублирует свои гадости российскому Крыму

13.08.2019, Москва, Елена Острякова

Госгидрография Украины добивается исключения из «незаконного оборота» электронной картографической продукции России, на которой отображены территориальные воды Крыма.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Госгидрографии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эти действия позволят полностью остановить заходы в крымские порты иностранных судов и частично российских судов. Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинскую и международную общественность присоединиться к инициативе ведомства и защитить интересы Украины и сберечь жизнь мореплавателей», – говорится в сообщении.

Украина продолжает издавать официальные электронные навигационные карты (ЕНК) вод, прилегающих к Крыму. Параллельно свои электронные карты создает Россия.

«Такие действия страны-агрессора привели к дублированию ЕНК производства Украины и ЕНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку дублирование во время использования карт в судовом оборудовании может привести к непредусмотренному поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования», – пишет Госгидрография Украины.

Сейчас Украина добивается, чтобы западные навигационные сервисы не приобретали российские карты вод вокруг Крыма.

«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии станет объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порти и запрещения незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», – сказал первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

В мае 2014 года Международная морская организация (IMO) была уведомлена Украиной о закрытии морских портов Крыма. 16 июня 2014 года Министерство инфраструктуры Украины приняло и 24 июня зарегистрировало в Минюсте приказ № 255 «О закрытии морских портов», объявлявший порты Ялты, Евпатории, Феодосии, Керчи и Севастополя ликвидированными и тем самыми закрытыми для судоходства. Приказ вступил в силу с момента публикации 15 июля 2014 года, соответствующие уведомления были направлены в международных морских изданиях.