Украина душит Приднестровье транспортной блокадой

08.06.2020, Москва, Елена Острякова

Украина до сих пор не открыла 13 КПП на границе с Приднестровьем. Работает со 2 июня только КПП Кучурган в Одесской области. Это создает серьезные проблемы для импортеров.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Наибольшие проблемы создает закрытие КПП в Новых Гоянах и Хрустовой, которые пропускали товары, идущие на север и в центр Приднестровья из ЕС, России и Белоруссии. Теперь грузоперевозчикам приходится делать крюк в 400 км, что удорожает услуги каждой машины на 100-150 долларов. Кроме того, в Молдове дороги очень низкого качества.

Объезд через Молдову не получается короче, хотя, судя по карте, это так. Дело в том, что пограничная полиция Молдовы заставляет водителей пройти проверку в национальном агентстве безопасности пищевых продуктов, к которому приходится ехать еще 600 км. За оформление товаров в Молдове приднестровские предприниматели платят 2,5 млн в год.

МИД Приднестровья официально объясняет проблемы противоэпидемическим режимом, действующим на Украине.

«Мы работаем и с молдавской, и с украинской стороной. Конечно, одного пункта недостаточно. Будем вести работу с украинскими коллегами», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан предполагает, что приграничная политика Украины может быть связана с происками Молдовы, которая стремится контролировать весь импорт, идущий в ПМР.

«Информация с Кучургана передается молдавской стороне. Но они ведь не этого хотят. Они хотят физически участвовать в контроле приднестровских грузов. И физически препятствовать», – сказал Чебан.

В январе молдавское правительство перенесло с 1 февраля – на 1 августа введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган» в Одесской области, через который проходит 70% приднестровского импорта из России, Белоруссии и Украины.

На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП.