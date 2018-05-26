26.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина – единственная страна бывшего СССР, сделавшая анекдот былью

Политолог Дмитрий Куликов признался в эфире телеканала ТВЦ, что недопонял советские анекдоты про украинцев.

«Я хочу напомнить такую прекрасную сферу советской жизни как анекдоты. Анекдоты были у всех обо всех. До 2014 года я любил украинские анекдоты, которые, как мне казалось, нацизм и национальную озабоченность высмеивают. А выяснилось, что они не смеялись, а действительно так думали», – сказал Куликов.

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Он также отметил, что Украина – единственная республика бывшего СССР, где русские оказались вовлечены в межнациональный конфликт.

«Конфликты были азербайджано-армянский, осетино-ингушский, абхазо-грузинский. Разве что Украина, одна была русско-украинской. Вот сейчас случилось у них», – сказал Куликов.