25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Религия, Транспорт, Туризм, Украина
Просмотров:

Украина едва справляется с приемом хасидов, обьявили 93 дополнительных рейса

Из-за прибытия паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана Международный аэропорт “Борисполь” запланировал 93 дополнительных авиарейса нескольких перевозчиков.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Хасидская программа продлится до 4 октября, для прибытия запланировано 93 дополнительных авиарейсов перевозчиков: El Al, Arkia Israel Airlines, Israair, Sky Up, Jonika, Windrose, Atlasglobal, МАУ. Также паломники прибывают регулярными рейсами”, – говорится в сообщении.

Все дополнительные рейсы будут обслуживаться в терминале “В”.

В аэропорту для паломников-хасидов ускорили все процедуры связанные с безопасностью и прохождением пограничного контроля.

“У терминала гостей ждет проверенный и аккредитованный транспорт, направляющийся прямо в Умань. К тому же, в зоне вылета терминала предусмотрены места питания с кошерными продуктами”, – говорится в сообщении.

В этом году в Умани Черкасской области ожидается приезд около 40 тысяч паломников-хасидов, которые прибывают на празднование Рош-ха-Шана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть