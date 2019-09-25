Украина едва справляется с приемом хасидов, обьявили 93 дополнительных рейса

25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Из-за прибытия паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана Международный аэропорт “Борисполь” запланировал 93 дополнительных авиарейса нескольких перевозчиков.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

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“Хасидская программа продлится до 4 октября, для прибытия запланировано 93 дополнительных авиарейсов перевозчиков: El Al, Arkia Israel Airlines, Israair, Sky Up, Jonika, Windrose, Atlasglobal, МАУ. Также паломники прибывают регулярными рейсами”, – говорится в сообщении.

Все дополнительные рейсы будут обслуживаться в терминале “В”.

В аэропорту для паломников-хасидов ускорили все процедуры связанные с безопасностью и прохождением пограничного контроля.

“У терминала гостей ждет проверенный и аккредитованный транспорт, направляющийся прямо в Умань. К тому же, в зоне вылета терминала предусмотрены места питания с кошерными продуктами”, – говорится в сообщении.

В этом году в Умани Черкасской области ожидается приезд около 40 тысяч паломников-хасидов, которые прибывают на празднование Рош-ха-Шана.