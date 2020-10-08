Украина экспортирует рабов в Европу – как и тысячу лет назад

08.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Украины за последнюю тысячу лет не было никаких достижений: эта страна всё так же продолжает экспортировать за границу руду, зерно и рабов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спросите у истории человечества, за тысячу лет не изменилась структура экспорта с этой территории. Структура экспорта с этой территории: руда, зерно и рабы. И сегодня мы поставляем на мировой и европейский рынок руду, зерно и дешёвую рабочую силу», – сказал он.

Балашов подчеркнул, что граждане Украины, выбирающие деструктивных руководителей, сами виноваты в таком положении дел.

«Теперь вопрос, что мы делаем не так? Где мы согрешили? А с небес отвечают: «На избирательном участке сильно согрешили». Потому что надо понимать, что вы строите… Никаких достижений за тысячу лет не было, ни при Януковиче, ни при Кучме.

Почему? Потому что при всех них вы как платили 20 процентов НДС так и платите, 19,5 процентов на зарплату как платили так и платите. Отсюда как бежали рабы, так и бегут, отсюда как вывозили зерно и руду, так и вывозят, и при Зеленском ничего не изменилось», – резюмировал миллионер.