«Украина – это часть Русского мира» – перешедший на сторону РФ херсонский священник

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 19:26
  (Мск) , Геническ
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Церковь


Украина исторически является частью Русского мира как наследница и часть Киевской Руси.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший херсонский священник, поддержавший Россию, протоиерей Геннадий Шкиль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина исторически является частью Русского мира как наследница и часть Киевской Руси. Об этом...

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Также Шкиль раскритиковал заявление одного из подписчиков о том, что Россия якобы устраивает на Украине геноцид.

«Вы не знаете, что такое геноцид. Идут военные действия. Геноцид – это когда вырезали армян, когда ковровыми бомбардировками США бомбили Ирак, где все без разбору погибали тысячами. Можно назвать геноцидом действия Израиля в Палестине, потому что тоже ковровые бомбардировки. В Украине геноцида нет – идут военные действия, это – раз.

Украина – это русский мир. Русский мир – это все наследники Киевской Руси, именно это означает термин русский мир. То, что вам Вятровичи с Ярошами перекрутили это все – это голову на плечах надо иметь, ребята», – объяснил Шкиль.

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