Украина – это королева на мировой шахматной доске! – Зе-дипломат

Официальному Киеву нужно срочно расширять кадровый дипломатический состав, как минимум, раз в десять.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил директор «киевского форума по безопасности», экс-замглавы МИД Украины Данил Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суверенитет, членство в НАТО и ЕС – это наша «перемога»! Как достичь? Поддержка фронта, настоящее внутреннее национальное единство и укрепление нашей международной активности. Сейчас украинских дипломатов более 2 тысяч, что соответствует приблизительно уровню Чехии. Во время такой войны нам нужно количество дипломатов на уровне как минимум Великобритании – это до 20 тыс. кадровых дипломатов.

Пора развиваться и перестать рассматривать МИД как какое-то придворное учреждение офиса президента, нужна качественная дипломатия, где МИД будет отыгрывать роль мозгового центра глобального украинского присутствия», – вещал бывший замглавы украинского МИДа.