«Украина – это погибель, на референдуме все поддержат Россию» – социолог

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Новости Украины

По последним результатам социологических исследований, более 80% в Херсоне и более 85% в Запорожье местных жителей выразили желание поучаствовать во всенародном голосовании о возвращении областей на историческую Родину.

Об этом в эфире «СМЕРШ. Крымский фронт» рассказал политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Запорожской и Херсонской областей, там мы тоже проводили социологические исследования, фокус-группы, много общались с людьми. В Херсонской области сейчас более 80% хотят пойти на референдум. Это – прекрасная цифра, сопоставимая с крымским референдумом. Из этих людей более 85% намерены голосовать за вхождение Запорожской области в РФ. Поэтому могу и лирических ноток добавить о том, что люди хотят в Россию. Мы отмечали День российского флага. Люди разобрали все флажки, ленточки, большие флаги. Ходили с символами России открыто, никого не боясь и явно выражая свою позицию – воссоединиться с великой Россией», – рассказал он.

Юхин акцентировал внимание на глубоком разочаровании гражданского общества в деструктивной политике официального Киева. По его мнению, исход запланированных референдумов вполне предсказуем.

«Математика, социология, только подтверждают настроенческие мои ощущения. Да, референдум – будет, и большинство проголосует за вхождение. Они хотят другого будущего, они считают Украину тупиком – даже те, кто нейтрально относился к политическим вопросам. Видели по дорогам, облупленным зданиям, по убогим учебным классам, по садикам из 1980-х гг., по инфраструктуре. Они мечтают, чтобы у них был аналог Крымского моста или трассы Таврида, хотели бы, чтобы такие медицинские центры построили, как Семашко. Они хотят в это будущее. Не желают, чтобы там стоял условный полк «Азов», «Айдар» или «Кракен», не хотят террора со стороны Украины. В результатах референдума лично я абсолютно уверен», – заверил политолог.