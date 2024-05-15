«Украина – это проходная задача, никто панькаться не будет» – Соскин о заменах в Минобороны РФ

Украина для РФ – проходная задача, российское руководство больше думает о противостоянии с более серьёзным противником.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина для Белоусова (новый глава Минобороны РФ) – это текущая задача, проходная. Основная задача – это выйти на разрушение государств «золотого миллиарда». Северная часть Балто-Черноморской дуги – Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Сувалкский коридор, Калининградская область. Не зря же Алиханова взяли в правительство, бывшего губернатора Калининградской области.

А с Украиной панькаться уже не будут, с Зеленскими, Ермаками, этот Шмигаль – это в базарный день мелочь. Поэтому, ребята, подготовьтесь, увидите, что с вами сейчас будут делать. Это очень серьёзные люди пришли», – предупредил Соскин.