Украина стала безвольным инструментом для решения интересов западной элиты ценой десятков тысяч жизней простых людей.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил глава Движения украинских пацифистов, бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина даже не то что не субъект, она даже не объект. Мы, по сути, оружие, палка. Что может быть хуже для страны – чувствовать себя палкой в чужих руках, когда тобой манипулируют из-за чьих-то циничных геополитических интересов.

Я понимаю, бывшая Британская империя, Америка не хочет биполярности, Россия тоже по сути империя, они решают свои вопросы. На территории Украины, ценой наших жизней.

Что может быть ужасней – они решают свои интересы, а гибнут украинские и российские православные. Кому от этого выгодно, в чьих это интересах?» – возмутился журналист.