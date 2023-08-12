Украина это ветка, которой тыкают в медведя – Коцаба

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 20:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Украина


Украина стала безвольным инструментом для решения интересов западной элиты ценой десятков тысяч жизней простых людей.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил глава Движения украинских пацифистов, бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стала безвольным инструментом для решения интересов западной элиты ценой десятков тысяч жизней простых...

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«Украина даже не то что не субъект, она даже не объект. Мы, по сути, оружие, палка. Что может быть хуже для страны – чувствовать себя палкой в чужих руках, когда тобой манипулируют из-за чьих-то циничных геополитических интересов.

Я понимаю, бывшая Британская империя, Америка не хочет биполярности, Россия тоже по сути империя, они решают свои вопросы. На территории Украины, ценой наших жизней.

Что может быть ужасней – они решают свои интересы, а гибнут украинские и российские православные. Кому от этого выгодно, в чьих это интересах?» – возмутился журналист.

Он подчеркнул, что Запад и послушный ему киевский бомонд спровоцировали России, погубили десятки тысяч украинских жизней, и теперь не знают что со всем этим делать.

«Из нашей страны сделали палку, даже ветку, которой раздразнили медведя, и теперь не знают, куда удирать. Потому что мы видим по этому контрнаступлению, которое готовилось ещё с прошлого лета, нам всё говорили, что грязь, потом болото, потом снова грязь. Два месяца контрнаступления.

И ценой десятков тысяч жизней отвоёвано 0,5% территории, которую захватили российские солдаты. Это означает, что нет никакого контрнаступления, есть просто утилизация мужского населения Украины в чьих-то подлых циничных геополитических интересах», – подытожил Коцаба.

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