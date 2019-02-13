13.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Лидер президентской гонки на Украине, которым согласно недавним соцопросам стал Владимир Зеленский, имеет преимущество перед своими основными конкурентами, поскольку является «открытым комиком».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Он в любой должности будет оставаться комиком. На Украине то, что они преподносят как демократию, выглядит как фарс и превратилось окончательно в шоу, причем достаточно низкопробное. К сожалению, это эволюционирует в сторону опасного балагана с последствиями в виде сломанных судеб, искалеченных душ и тел. Если бы не это, можно было бы спокойно за всем этим наблюдать и временами получать удовольствие. К сожалению, это калечит людей нам не чуждых. Глядя на этот фарс, иногда становится печально.

Зеленский комик откровенный, а Порошенко или Тимошенко щеки надувают, конечно, но выступают в том же жанре. Поэтому здесь я не думаю, что от того, кто займет это кресло и возьмет булаву, что-то принципиально изменится», – заявил Никифоров.

С ним согласен его коллега Владимир Джаралла. По его словам, фигура Зеленского – это маркер отчаяния украинских граждан в сложившейся ситуации в стране. Как политик же он не представляет никакого интереса и не годится для роли лидера страны.

«Зеленский, пытающийся реализовать идею своего сериала, где его герой внезапно становится президентом Украины, находится не в сериальной ситуации. Если предположить, что он станет президентом Украины, что выглядит абсолютно невероятным и практически невозможным, то проблема в том, что господин Зеленский вообще неизвестен как какая-то политическая фигура или как человек, обладающий характером или другими личностными особенностями.

Он во время своих предвыборных поездок демонстрирует достаточно растерянного и запуганного человека, который действует в зависимости от того, как вокруг него складывается ситуация. Появление такого персонажа как партнера для переговоров с Россией выглядит абсолютно невероятным и практически невозможным. Стоит вопрос, кто вообще может разговаривать с таким человеком, если понятно, что он будет марионеткой тех, кто находится вокруг него», – полагает Джаралла.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что согласно свежим социологическим данным, комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский становится безоговорочным лидером избирательной компании.