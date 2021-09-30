Украина – ЕС: безвизовая сказка подошла к концу?

30.09.2021 16:19 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В рабочих группах совета ЕС по инициативе Германии, Франции и Италии началось обсуждение вопроса о возможности замораживания безвизового режима для Украины, Грузии, Молдавии и государств Западных Балкан.

Об этом сообщает брюссельское интернет-издание Euobserver, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание ссылается на внутренний документ Совета ЕС, датированный 27 сентября, в котором предлагается ввести механизм восстановления виз. Отмечается, что это будет возможно если количество нелегальных мигрантов или необоснованных запросов на получение убежища из стран Западных Балкан, Украины, Грузии и Молдавии вырастет на 50% по сравнению с периодом до введения безвизового режима.

Появление этой публикации может свидетельствовать о том, что ЕС действительно может приостановить безвиз для стран западных Балкан и Восточного партнерства в связи с ростом напряженности на Балканах и миграционным кризисом. Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.

«Отношения Украины и Евросоюза в сфере безвиза регламентируется соглашением об Ассоциации с ЕС и заключенным в его рамках соглашение о безвизовом режиме. Это базовые документы. И тот и другой документы содержит оговорки, о том, что безвизовый режим не является безусловным. Есть условия, при которых этот безвизовый режим может быть приостановлен. Среди таких условий упомянуто нарушения миграционного законодательства, когда страна, с которой заключено соглашение о безвизовом режиме, не следит в достаточной степени за тем, кто пользуется таким режимом, и попадает в ЕС через страну -транзитера», – считает политик.

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«Можно поверить в то, что публикации о возможной приостановки безвизового режима свидетельствуют о реальной возможности того что ЕС пойдет на такое. На Балканах опять начинает повышаться градус напряжения. Балканы опять становится местом, куда могут скоро с высокой долей вероятности хлынуть и террористы и частные военные компании. Возможно, Европейский Союз уже готовится к тому, чтобы вообще закрыть границы. В ЕС сегодня набирает обороты миграционный кризис, и он приводит к очень серьёзным проблемам в плане политических настроений. Европа сейчас переживает наплыв нелегальных мигрантов», – сказал Волга.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, не думает, что есть угроза для украинского безвиза.

«Пока серьёзной угрозы лишения Украины безвиза нет. Да, есть определённое напряжение в отношении незаконных мигрантов, прежде всего, из Молдавии и Грузии, которые просят статус беженца, которых остаётся в процентном соотношении много нелегально на территории Евросоюза. Но это не может быть причиной для лишения в ближайшее время Украины безвизового режима. Уже давно говорят о том, что надо делать что-то с незаконными мигрантами. Какой-либо политической поддержки прекращения безвиза внутри ЕС сегодня нет. Скорее всего, будут ужесточать систему посещение Евросоюза по безвизовому режиму», – прогнозирует политолог.

«Кроме того, скоро должна заработать система авторизации въезда в Европу, которая предусматривает предварительную регистрацию, оплату взноса даже по безвизовому режиму. Но лишать безвизового режима ни Украину не другие страны не будут, я поскольку это нанесет существенный урон. Безвиз – это, по сути единственное достижение этих стран после выбора курса на евроинтеграцию. И такой такое решение нанесет существенный урон тем, кто выступает за интеграцию этих стран в Евросоюз и НАТО.

Более того, такое решение может вызвать кризис в отношениях между этими странами и евросоюзом, и внутренний политический кризис, который может развернуть эти страны в другом направлении. Поэтому я думаю, что пока что то, что мы видим – это в какой-то мере информационная шумиха на фоне существующей постоянной, хронической проблемы. Но существенного риска при этом нет», – добавил Бортник.

Руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что безвиз могут отменить для некоторых стран, но для Украины, скорее всего, оставят.

«Я бы пока не спешил с выводами по поводу этой публикации, Euobserver не является, скажем так авторитетным источником в данном случае. У Евросоюза нет никакого интереса лишить Украину безвиза. Пока что серьёзно формальных оснований прекращать безвиз с Украиной нет, а внутри Евросоюза бюрократия такая, что по сравнению с ней советская бюрократия – это цветочки. Там не принимаются решения так вот, с кондачка – раз, и закрыли безвиз. По функционированию безвиза еврокомиссия опубликовала уже 4 доклада, и если почитать, то Украина отнюдь не является в числе первых проблемных стран. Там есть серьёзные вопросы к Албании, Молдавии, Грузии, Северной Македонии. Насколько можно понять, Еврокомиссию больше всего волнует использование безвиза для необоснованного получения убежища. По этой позиции к Украине претензий минимум», – говорит эксперт..

«В общем, я не думаю, что Украину в ближайшую ближайшее время лишат безвиза. Могут указать на что-то, сделать замечание, но до лишения безвиза не дойдёт. Ещё один момент – Евросоюз вполне устраивает украинцы как рабочая сила. В отличие от арабов, азиатов, они законопослушные, не лезут со своим уставом в чужой монастырь как мусульмане, от них нет криминальных проблем, у них достаточно высокий уровень образования и квалификации. Поэтому тренд на выкачку рабочей силы из Украины будет сохраняться», – резюмировал Золотарев.