Украина. Еще один подарочек из мешка наркофюрера

Среди сюрпризов к Новому году, всколыхнувших и шокировавших украинский социум – мобзакона, массовых облав, «Нацстратегии доходов» со списанием почти 20% со всех переводов на банковские карты и т.п., – в мешке наркофюрера оказался еще один подарочек. А именно: постановление Кабмина об отмене моратория на отключение коммунальных услуг, начисление штрафов и пени и на взыскание долгов через суд (с подготовкой к накручиванию тарифов). Опубликовали его несколько дней назад, а принято оно было, как оказалось, еще 29 декабря. Задержали вряд ли с той целью, чтобы не расстраивать и без того унывающих громадян. Не исключено, что испугались перегрева социального котла, ведь так и до взрыва недалеко.

Впрочем, зря пугались. Майданы, не оплаченные Госдепом, как известно, в Незалежной обречены. Тем более сейчас, когда расстрел угрожает моментальный. И на него хунта готова в любой момент.

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Тем не менее, хорошо, что хоть немного еще побаиваются своего народа, это с одной стороны. С другой же, обнародование людоедской постановы, скорее всего, было увязано с прибалтийским вояжем Зеленского, где он, как кот Базилио, клянчил деньги якобы для социального обеспечения незащищенных слоев. Сначала решили выпустить пар – мол, глядите, стариканы, как мы о вас печемся, – чтобы потом снова прочно закрутить вентиль.

Упомянутый мораторий был введен в начале СВО, в марте 2022 года, когда Кабмин запретил начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммуналки. Шмыгалевский кабинет заверял, что отключать граждан от услуг ЖКХ (горячая и холодная вода, отопление, газ и его поставки, электроэнергия) за неуплату тоже не будут. Чуть позже, летом 2022 года, Верховная Рада запретила принудительно взимать аналогичные долги с граждан, чьи дома расположены в районах проведения военных действий или районах, находящихся «во временной оккупации».

Теперь мораторий сохраняется только для жителей этих территорий. Кроме того, запрещается прекращать предоставление услуг, если дом потребителя был поврежден в результате боевых действий, но с одной оговоркой. Пострадавшим необходимо обязательно информировать о таких случаях конторы ЖКХ и другие госучреждения, в том числе военкоматы (ТЦК). Также пока действует мораторий на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с внутренне перемещенных украинцев, если задолженность после 24 февраля 2022 года возникла на территории боевых действий. Согласно постанове, запрещается начисление платы за ЖКУ с даты начала по дату завершения «временной оккупации».

Но вот что по этому поводу говорит наш давний знакомый, бахмутовец Виктор, который после разрушения своего дома вынужден был перебраться с женой в Запорожье:

«Я до сих пор получаю счета за квартиру в Бахмуте, в доме, разбомбленном нацистами из ВСУ. Весь 2022 год они лупили изнутри по городу, и львиная доля разрушений на их совести. Когда уже не было никакой возможности оставаться в развалинах, мы под обстрелами уехали в Запорожье. Стали ВПЛ – временно перемещенными лицами, якобы с льготным правом не вносить плату за оставленные дома, а также штрафы и пени. Но нам и сюда присылают квитанции, хотя здание стоит в руинах. Вы представляете, какой цинизм, какое издевательство над народом со стороны этих поганых властей? Все у них построено на вранье и грабеже. Обещают одно, делают совсем другое! И попробуй что-нибудь им докажи…».

Действительно, чтобы попытаться что-либо доказать, нужно пройти не один бюрократический круг. Люди, лишившиеся родины и крова, вынуждены теперь обивать пороги разных инстанций, стоять в громадных очередях, унижаться перед кучей клерков, которые гоняют их туда-сюда. Вот лишь несколько документов из списка, который требуется собрать: справка по временному месту жительства; справка о лечении; справка о прохождении военной службы; справка о взятии на учет ВПЛ и др. Отметим также, что такой пункт, как «льгота по возможности не оплачивать услуги» не касается услуг по снабжению тепловой энергией (самая дорогая услуга!) и по управлению многоквартирным домом.

Режим вознамерился грабить сограждан еще более оперативно и жестоко, чем это было до СВО. Например, ахметовская энергокомпания-монополист ДТЭК предупредила пользователей, что будет производить отключения в случае неуплаты за один лишь месяц. Раньше такая угроза могла осуществиться только после регулярных неплатежей и задолженности более чем на 1 тыс. грн. Теперь же под каток ЖКХ-репрессий попадают любые неплательщики – даже те, кто из-за войны оставил квартиры и уехал далеко-далече. Если там, к примеру, осталась не выключенные из сети микроволновка или бойлер, которые потихоньку наматывают мизерные ватты, то очень возможен вариант отключения таких жилищ, с перспективой будущих судебных разбирательств и претензий к имуществу.

Дадим слово еще двум нашим давним респондентам. Это русские киевляне: бывший бухгалтер, а ныне пенсионерка Валентина и экс-физик Андрей.

Валентина:

«Действия правительства иначе как геноцидом назвать нельзя. Плюс это самое натуральное мародерство во время военных действий. Они ищут любые возможности, чтобы облапошить народ, в том числе – самых несчастных, самых обездоленных. Стариков. У многих ведь и пенсий нет, бюрократы из Пенсионного фонда цепляются к любой закорючке, чтобы не выдавать. А те, у кого есть, получают в большинстве своем 2 тыс. – 2,3 тыс. грн. ($53-61). Представляете, какие это копейки по сравнению и с тарифами, и с ценами? Власти утверждают, что малоимущим оформляются субсидии, но это опять ложь! Государство делает все возможное, чтобы их не оформлять. Тоже «стебутся» к любой закавыке. На сегодняшний день, по официальным данным, субсидию получают чуть больше миллиона семей. А знаете, сколько она составляет? 750 грн. Тогда как в средней трехкомнатной квартире одно лишь электричество забирает до 800 и более. А остальные платежи? Они достигают 3-5 тыс., в зависимости от метража. Но даже и эти подачки людям пытаются не давать».

Олег:

«Зеленский шантажирует Запад возможной смертью стариков, если они останутся без пенсий. Ну, во-первых, он прекрасно знает, что Западу на наших стариков глубоко плевать, и эти его заявы типа латвийской – скорее всего, ход конем для убаюкивания населения перед очередной обдираловкой. А во-вторых, не сомневаюсь, что его выпрашивание денег является уловкой для обогащения его лично и его команды. Как это и происходит уже на протяжении многих лет. Даже если деньги Запад и даст, они быстро будут распилены – контроля ведь за хунтой нет никакого. А пенсий старикам не дадут все равно – вы ведь помните, что к такому шагу Шмыгаль и его Кабмин готовились загодя? Они неоднократно лицемерно причитали о том, что, скорее всего, в скором времени пенсии придется отменить… Так что крокодиловы слезы Зели по поводу 11 млн стариков, которые могут умереть без пенсий, рассчитаны на дураков. А если учесть, что параллельно готовится и отказ от моратория на повышение тарифов, которые могут подскочить в несколько раз, то «картина маслом» становится полностью ясна. Действия хунты направлены на выжимание из народа последних соков и рейдерских захватов его имущества за долги по непомерным тарифам…».