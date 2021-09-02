Украина ещё не добила Днепр, но уже уничтожила Днестр

02.09.2021 22:32 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Река Днестр катастрофически обмелела. На ней появились новые острова, цапли спокойно гуляют по середине русла.

Видео этой печальной картины выложил у себя в «фейсбуке» молдавский общественный активист Федор Гелич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известный в Молдове общественный и политический активист Федор Гелич назвал нынешнее состояние Днестра “экологической катастрофой”, которую он нашел более опасной, чем пандемия коронавируса.

«Вы видели такое? Я – впервые. Поэтому и остановился, чтобы вам показать. Он уже превращается в речушку – это не Днестр! Чуть-чуть по левой стороне протекает вода. Это страшнее, чем COVID», – говорит Гелич.

Видео было снято у Дубоссар, но комментаторы сообщили, что такая же картина и в других районах.

В Молдове ответственность за ухудшение состояния Днестра возлагают на украинских энергетиков, которые монопольно управляют Днестровским гидроэнергоузлом. Речь идет о каскаде ГЭС, которые были построены в верховьях реки. Предполагается запуск еще нескольких турбин.

Правительство Молдовы давно пытается уговорить Украину отказаться от строительства 6 каскадных гидроэлектростанций на Днестре, однако она недавно запустила новую турбину. Это грозит затруднением судоходства по Днестру, исчезновением мест нереста рыбы. Кроме того, без питьевой воды могут остаться более чем 20 населенных пунктов Молдавии, Румынии, Приднестровья и части самой Украины.

«Днестр на территории Молдовы превратится в застоявшееся болото, а Кишинев и другие населенные пункты вообще могут остаться без питьевой воды. Также начнется активное умирание дельты Днестра, которая находится под международной охраной в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях», – сказал руководитель международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras, доктор биологических наук Илья Тромбицкий.