Украина ещё поплачет по смешному Азiрову

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Нельзя сравнивать Украину с Польшей, так как «незалежной» вряд ли светит такая же бескорыстная поддержка Западом.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила депутат Верховной рады прошлых созывов, бывшая регионалка из команды Рината Ахметова Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине никто не собирается, как Польше, прощать 86 миллиардов долга, это раз. Второй момент, это, всё-таки, мононация, которой не нужно было справляться с внутренним расколом по принципу языка, веры, крови, так сказать, национальности.

А в Украине сейчас цветёт буйным цветом всё, что раскалывает именно по этим принципам. Единства нет, а это значительно ослабляет Украину изнутри», – отметила нардеп, комментируя реплику о положительном польском примере для Украины.

Также политик добавила, что на Украине сейчас настолько сложная экономическая ситуация, что спасти её по силам было бы лишь таким людям, как Николай Азаров.

«И вообще, ответ на вопрос «через сколько лет», он содержит слишком много «если». Если пройдут структурные реформы, если будет изменено налоговое законодательство, если, если, если, если.

На вопрос, как можно вытащить Украину из ямы, вам ответят только компетентные спецы по бюджетообразованию и по экономике, например, такие, как Николай Янович Азаров, его тут нету, поэтому мы можем только предполагать», – заявила Бондаренко.