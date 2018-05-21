21.05.2018, Киев, Игорь Петров
  77 просмотров
Демография, Общество, Политика, Украина, Эмиграция

Украина ежегодно теряет 600 тысяч человек


Смертность на Украине значительно превышает рождаемость, и эта ситуация усугубляется трудовой миграцией.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Виктор Бондарь, («Возрождение»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Посмотрите на статистику. В прошлом году на 100 умерших в Украина родился 61 ребенок. В этом году статистика еще хуже – на 100 умерших родилось 58 человек. Только за счет такой демографической ситуации у нас каждый год минус 600 тыс человек. каждый год вследствие такой демографической ситуации с карты Украины стирается 2-3 города. А если посчитать, сколько родителей выехало на заработки, то скоро у нас 60% детей будут расти с бабушками-дедушками. И вот это наша европерспектива – родителей поотправляли на экспорт в Европе, вместо этого из Европы везем товары, которые там выпускают на их предприятиях, а в Украине ничего не меняем, чтобы работать тут и зарабатывать деньги», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть