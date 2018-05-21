21.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина ежегодно теряет 600 тысяч человек

Смертность на Украине значительно превышает рождаемость, и эта ситуация усугубляется трудовой миграцией.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Виктор Бондарь, («Возрождение»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите на статистику. В прошлом году на 100 умерших в Украина родился 61 ребенок. В этом году статистика еще хуже – на 100 умерших родилось 58 человек. Только за счет такой демографической ситуации у нас каждый год минус 600 тыс человек. каждый год вследствие такой демографической ситуации с карты Украины стирается 2-3 города. А если посчитать, сколько родителей выехало на заработки, то скоро у нас 60% детей будут расти с бабушками-дедушками. И вот это наша европерспектива – родителей поотправляли на экспорт в Европе, вместо этого из Европы везем товары, которые там выпускают на их предприятиях, а в Украине ничего не меняем, чтобы работать тут и зарабатывать деньги», – сказал он.