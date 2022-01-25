Украина фактически обвинила Китай в биологической войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Пандемия коронавирусной инфекции – это биологическая война, источник которой находится в Китае.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Данилова, коронавирус был создан искусственно и распространился из китайского города Ухань.

«Сейчас идет биологическая война, которую все стеснительно называют пандемией. Вполне было понятно, что эта вещь не является естественной, это искусственная вещь, созданная человеком. Если бы это было животное, то давно бы уже доказали, что это животное, вот оно, с этого животного началось все», – сказал чиновник.

«Сегодня, в современном мире уже скрыть ничего нельзя – рано или поздно нам всем будет известно, что произошло в городе Ухань, откуда пошла эта пандемия, как они ее называют. Я с самого начала считал и считаю, что это биологическая война», – заявил Данилов.