Украина фактически обвинила Китай в биологической войне

25.01.2022  11:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Китай, Медицина, Политика, Украина
Новости Украины

Пандемия коронавирусной инфекции – это биологическая война, источник которой находится в Китае.

Об этом в эфире телеканала BBC заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пандемия коронавирусной инфекции – это биологическая война, источник которой находится в Китае. Об этом...

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По мнению Данилова, коронавирус был создан искусственно и распространился из китайского города Ухань.

«Сейчас идет биологическая война, которую все стеснительно называют пандемией. Вполне было понятно, что эта вещь не является естественной, это искусственная вещь, созданная человеком. Если бы это было животное, то давно бы уже доказали, что это животное, вот оно, с этого животного началось все», – сказал чиновник.

«Сегодня, в современном мире уже скрыть ничего нельзя – рано или поздно нам всем будет известно, что произошло в городе Ухань, откуда пошла эта пандемия, как они ее называют. Я с самого начала считал и считаю, что это биологическая война», – заявил Данилов.

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