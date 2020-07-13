Украина фактически официально объявила об отказе от Минских соглашений

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет выполнять «Минские договоренности» в том виде, как они были подписаны предыдущим руководством и поддержаны резолюцией Совета безопасности ООН.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер министр, министр по «реинтеграции» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Резникова, украинское руководство настаивает на том, что договоренности должны быть переписаны, а республики Донбасса не получат никакого особого статуса.

«На саммите в Париже 9-го декабря прошлого года украинская позиция была озвучена президентом Зеленским, которую он четко сформулировал, когда согласился на финальное коммюнике вместе с лидерами «нормандского формата», что на сегодняшний день «Минские договоренности» остаются пока что единственной почвой для попытки закончить эту войну и уладить мир на оккупированном Донбассе. Это первое.

Потому на сегодняшний день украинская делегация пытается сделать все максимально эффективно для того, чтобы попробовать достичь мира благодаря «Минским соглашениям», которые были заключены в 2014 году. Но уже на той встрече президент Зеленский четко сформулировал, что, например, условие, записанное в пункте восьмом, что сначала должны состояться выборы, на следующий день начинаться передача контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, такое условие недопустимо.

Сначала нужно взять контроль над границей, а после этого проводить выборы. Также было четко разъяснено, что никакого особого статуса в Конституции Украины закреплено быть не может – есть закон Украины, который принят предыдущей каденцией парламента об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – вот это достаточно. Потому с этого момента наша делегация постоянно абсолютно откровенно, открыто, на всех эфирах и всех интервью четко говорила, что «Минские соглашения» требуют модернизации, нуждаются в пересмотре и изменении», – заявил Резников.