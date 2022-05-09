Украина фейками пытается испортить праздник Крыму

09.05.2022  18:23 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

На Крымском мосту произошел взрыв, а в ялтинской гимназии – расстрел.

Такие фальшивые сообщения сегодня получили распространение в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Крымском мосту произошел взрыв, а в ялтинской гимназии – расстрел. Такие фальшивые сообщения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь, в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо. Уже скоро, очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев», – отметил советник главы Крыма Олег Крючков.

Добавим, что если на видео с аварией действительно запечатлен Крымский мост, то в случае с Ялтой указана не существующая гимназия №174, которая, к тому же, почем-то работает в официальный выходной день.

К слову, это уже пятая информационная атака на Крымский мост за последний месяц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть