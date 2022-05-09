Украина фейками пытается испортить праздник Крыму

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Новости Украины

На Крымском мосту произошел взрыв, а в ялтинской гимназии – расстрел.

Такие фальшивые сообщения сегодня получили распространение в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь, в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо. Уже скоро, очень скоро праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев», – отметил советник главы Крыма Олег Крючков.

Добавим, что если на видео с аварией действительно запечатлен Крымский мост, то в случае с Ялтой указана не существующая гимназия №174, которая, к тому же, почем-то работает в официальный выходной день.

К слову, это уже пятая информационная атака на Крымский мост за последний месяц.