Украина фрагментируется и отдаляется от России – Царев

26.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Итоги местных выборов на Украине, которые можно подводить уже сейчас, говорят о том, что страна продолжает разделяться и усиливать свой антироссийский курс.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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По словам политика, выборы показали разгром правящей партии «Слуга народа» и стали отправной точкой падения президента Владимира Зеленского, который так и не смог создать вменяемую политсилу с центристской политикой и стремлением к миру.

«Ничего нового не произошло – разгром «Слуги народа», начало падения Зеленского. Падение-то было все время, но это формализовало этот процесс. Раньше это были просто цифры в рейтингах, а теперь это реальное количество мандатов. Исходя из этого, Зеленский после выборов попал в новую реальность, где уже не просто социологи, которые могли рисовать какие-то рейтинги, а получил четкий показатель – «Слуга народа» по Юго-Востоку третья или четвертая.

Мы также видим, что происходит дальнейшая фрагментация поддержки Зеленского – если сразу он собрал чуть ли не конституционное большинство в Верховной раде, за него голосовали и представители Западной Украины и Восточной. У него был шанс создать центристскую партию, которая объединяет всю Украину. У него это не получилось, он не захотел работать в этом направлении, ничего не сделал для того, чтобы остановить медицинскую реформу, прекратить войну на Донбассе, защитить права русскоязычных. Поэтому Юго-Восток от него отвернулся.

Голоса эти пошли в ОПЗЖ и местным региональным элитам, которые организовали свои проекты. Мы видим, что больше всего голосов сейчас набрали местные элиты, то есть идет фрагментация Украины. Если суммировать голоса «Батькивщина», партию Порошенко, партию «Слуга народа», которая сейчас занимает позиции Порошенко, мы видим, что количество голосов, занимающих антироссийскую позицию увеличилось, причем значительно. Мы наблюдаем два процесса по итогам выборов – фрагментацию Украины и дальнейший уход от России», – заявил Царев.