«Украина – гламурная бабушка на паперти» – Дацюк

На Западе начинают раздражаться позицией Украины, которая уже принялась критиковать ЕС и США за «слишком маленькую военную помощь», при этом самостоятельно не прилагая никаких собственных усилий.

Об этом на канале «Да это так» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне это напоминает гламурную бабушку, которая сидит под церковью, и кто ей даёт меньше 1000 гривен, она того проклинает. Приблизительно так ведёт себя Украина. Мы пользуемся доброй волей, добрая воля – это воля из доброты. Тот, кто вам из добра даёт, не может быть вашим рабом или вашим подчинённым, это глупость. Это как в сказке о золотой рыбке, старухе она всё давала и давала, старуха хотела всё больше и больше. Помните, чем там заканчивается? У рыбки добрая воля была, но вместе с доброй волей обычно даётся достоинство. А мы не обретаем достоинство в этих требованиях», – сетовал он.

«Запад говорит: мы вам даём, а вы продолжаете воровать. Вы можете побороть воровство? Нет. А вы можете сделать так, чтобы всё то, что мы даём, доходило до фронта? Нет, не можем. А вы можете сделать так, чтобы вы тоже что-то делали? Ведь у вас 8 лет идёт война, делайте хоть что-нибудь… Больше чем через год мы вдруг озаботились нашими бомбоубежищами. Больше чем через год мы вдруг подумали – а надо же как-то делать и своё оружие. Десятый год воюем. И? Это называется – мы что-то можем?», – возмущался Дацюк.