11.06.2018

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Украина гниeт изнутри

Вместо того, чтобы сплачивать украинскую нацию, нынешняя власть ещё больше разрушает свою страну, которая и так доживает свои последние дни.

Об этом в программе «Почему Украина нужна России» заявил киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что Украину сейчас пытаются мобилизовать, укрепить, выдумывая какого-то внешнего врага, забывая о том, что страна вымирает и деградирует изнутри.

«Она разваливается, гниёт, начиная от маленьких детей, которые заболевают корью и их никто не собирается лечить, до стариков, которые вынуждены шастать по помойкам, выбирая недоеденные кем-то фрукты. Происходит спекуляция здоровьем абсолютно молодых людей, которых попросту выталкивают из страны. Вся политика Украины: «Вам здесь не нравится? Поезжайте вон отсюда». Это ли не позиция власти как главного врага государства? Я не понимаю, почему такие прописные истины не понимаются людьми или они просто не хотят их понимать», – возмущается журналист.

По его словам, вместо решения реальных проблем власть занята поиском врагов.

«В итоге враг не приходит, а народ внутри весь вымер. Заявление о том, что мы не будем изучать онкологию, потому что они все умрут – что здесь является верхом цинизма? И что, кто-то обратил внимание? Создали какую-то комиссию, которая выясняет незаконность этой фразы. А изучается не связан ли господин Линчевский с какими-то американскими компаниями. Вот в чем дело, и это ведь преподносится людям как некое следование букве закона, попыткой разобраться, установить истину. А что здесь показывать? Сама эта возня показывает, кто настоящий враг нынешней Украины”, – отметил Скачко.

Он указывает, что даже Верховная Рада не имеет отношения к тому, что исполнять обязанности Минздрава назначена Ульяна Супрун.

“Даже эти клоуны не утверждали кровавого клоуна. Даже они понимают, что приедут в какое-то село, а у них там спросят: «Зачем вы утвердили такое красивейшее чудо, как Ульяна Супрун?» Даже они не утверждали, а человек два года работает министром здравоохранения и абсолютно уничтожает эту нацию, работает по принципу «Украинцев должно быть меньше».

Но если раньше этот принцип только провозглашали, намекая на то, что людей слишком много, то эта женщина пришла и начала с американской прагматичностью это всё выполнять. Кто-то еще думает, что было бы неплохо, чтобы украинцев было бы меньше, а она пришла и начала всех мочить – от стариков до детей», – резюмировал журналист.