Украина горит и умирает на глазах – Журавко

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В результате медицинской реформы Ульяны Супрун и закрытия психдиспансеров, Украина заполнилась агрессивными сумасшедшими, которые, имея доступ к оружию, совершают страшные преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страшная информация поступает с Украины. Украина в прямом и переносном смысле умирает и горит на наших глазах, стремясь к каким-то непонятным реформам. Семь лет назад произошел страшный кровавый государственный переворот. Пришла Европа и Америка рулить.

Ульяна Супрун и ее кураторы уничтожили медицину, также они по всей Украине начали уничтожать спецучреждения для душевнобольных. По простому, в народе «дурдомы» или психдиспансеры, в которых проходят лечение больные люди, а так же остаются на пожизненное заключение для того, чтобы не приносить вреда обществу.

Сотни, а может быть и тысячи людей с психическим расстройством и неадекватностью повыпускали, но взяли типа на контроль к участковому врачу. Забыв при этом, что на Украине идет гражданская война, и про такое понятие, как синдром войны. И это не учли – все пустили на самотек. Вроде они сами выживут, лечить их не надо, обществу они не помеха, и все у нас будет хорошо.

Приведу страшный пример – в Николаевской области 36-летний мужчина (бывший АТОшник) ампутировал нос, губы, и половой орган своему отцу, заминировал дом, поставил растяжки. Слава Богу, задержали!

Во Львове неадекватный мужчина, после прохождения «АТО», пытался взорвать мать и отца.

Тридцатитрехлетний житель Житомирской области организовал преступную группировку, в которую привлек бывшую жену и специалистов информационных технологий и т.д. Они снимали примитивные сцены с избиением друг друга, издевательством, унижением достоинства. В частности, нанесение ударов руками, кнутом, поражение током и огнем.

В Тернополе обстреляли мальчика, который катался на санках возле школы.

Вот еще случай: неадекват зарезал своего отца и еще одного человека. Одному отрезал голову, а другому вспорол живот. После этого взял голову в руки, а внутренности повесил себе на шею. Вышел из дома покурить, сел на лавочку, где его заметили прохожие. На вопрос журналистов, зачем он это сделал, он ответил «захотелось». Как оказалось, бывший АТОшник», – написал он.

«Но сегодняшний случай в Эпицентре ужасен. 37-летний мужчина пришел в гипермаркет с ножом, топором, в отдел ковров, и начал разливать жидкость для розжига. Когда один из охранников попытался этому помешать, неадекват ударил его топором, потом поджег помещение и убежал. Другие охранники и полиция догнали мужчину, тогда он ранил топором еще одного сотрудника Эпицентра. Но его все же задержали», – добавил экс-депутат.

По мнению Алексея Журавко, весь этот хаос является следствием госпереворота 2014 года, когда жители Украины за пирожки и мандаринки определили будущее своей страны.

«Вот из-за такой реформы горит вся страна, умывается кровью, ненавистью, бесчеловечностью. Это и есть страшные плоды этого проклятого Майдана. В страну пришла свобода, вседозволенность. Самое страшное, что предприниматели и олигархи финансировали 7 лет тому назад этот Майдан.

Пирожки возили, мандаринки, чай. Только вот от этого хаоса и такой медицинской реформы страдаете вы. Горят магазины, убивают людей, насилуют, и все это делают неадекваты. А ведь вы их же своими руками и породили», – резюмировал он.