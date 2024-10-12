Украина готова атаковать Белоруссию, используя химическую провокацию

Елена Острякова.  
12.10.2024 17:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Украина


Украина может атаковать Белоруссию под предлогом борьбы с применением химического оружия.

Об этом в интервью политологу Богдану Беспалько заявил бывший сотрудник МИД Украины Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может атаковать Белоруссию под предлогом борьбы с применением химического оружия. Об этом в...

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«Американцы готовят провокацию. Для меня абсолютно логичен факт, что это химическое оружие, которое якобы было на складах Белоруссии, использовалось и так далее. И вот чтобы его ликвидировать, могут объявить. Это повод, зачем зайти в Белоруссию», – сказал Мишин.

О том, что Украина должна напасть на Белоруссию после вторжения в Курскую область, заявил депутат Верховной Рады Олег Дунда. По его словам, если ВСУ зайдут на территорию, то белорусы сразу сложат оружие.

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